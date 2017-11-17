Хосеп Гвардиола – лучший тренер октября в АПЛ, Лерой Сане – лучший игрок

В Англии наградили героев местной Премьер-лиги ежемесячными титулами.

Команда Пепа Гвардиолы выиграла все три матча в октябре и забила 13 мячей «Стоку», «Бёрнли» и «Вест Бромвичу». Это позволило Гвардиоле взять приз лучшему тренеру второй месяц подряд.

Лерой Сане выиграл приз лучшему игроку, потому что отличился голом и ассистом в каждом из трех матчей.

В субботу 18 ноября «Ман Сити» на выезде сыграет с «Лестером».

Букмекеры оценивают победу «горожан» с кэфом 1,37.

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