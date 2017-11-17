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Хосеп Гвардиола – лучший тренер октября в АПЛ, Лерой Сане – лучший игрок

Гвардиола – лучший тренер октября в АПЛ, Сане – лучший игрок
Eurosport

1 час назад

Люди из «Манчестер Сити» взяли главные награды месяца.

В Англии наградили героев местной Премьер-лиги ежемесячными титулами.

Команда Пепа Гвардиолы выиграла все три матча в октябре и забила 13 мячей «Стоку», «Бёрнли» и «Вест Бромвичу». Это позволило Гвардиоле взять приз лучшему тренеру второй месяц подряд.

Лерой Сане выиграл приз лучшему игроку, потому что отличился голом и ассистом в каждом из трех матчей.

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