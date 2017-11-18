«Когда Генрих на поле, «МЮ» играет вдесятером». Почему Мхитарян уйдет от Моуринью

В начале ноября «Манчестер Юнайтед» проиграл «Челси» и спровоцировал Джейми Каррагера на издевательский, но правдивый комментарий: «Когда Генрих на поле, «МЮ» играет вдесятером». Эксперт лаконично выразил мысли болельщиков «Юнайтед» – фанаты «красных дьяволов» буянили в твиттере, жалуясь на аморфность полузащитника.

Генрих на полной скорости ворвался в сезон, в пяти стартовых турах АПЛ слепил пять ассистов и забил гол, но потом выдохся. В чемпионате Англии Мхитарян молчит уже два месяца и шесть матчей – примерно столько же не играет Поль Погба из-за травмы. В момент, когда от армянина ждали лидерства, футболист спрятался в кокон и в очередной раз показал, что в стрессовой ситуации от него пользы, как от кассетного плеера в XXI веке.

В «Боруссии» терпели частые прострации Генриха. Дортмундцы услужливо нянчились с футболистом, несмотря на то, что его покупка побила трансферный рекорд клуба. «В Дортмунде после неудачных игр я очень нервничал, но Клопп подбадривал меня. Он серьезно помог мне по части психологии», – признавался футболист. В «Юнайтед» так загоняться не будут. Не тащишь уровень – куча парней мечтают занять твое место.

Похожий путь прошел Синдзи Кагава. Японец был королем Бундеслиги, но променял Дортмунд на Манчестер с формулировкой «с детства за «МЮ». В Германии команда кружила вокруг Синдзи, но в Англии это мало кого волновало. Сэр Алекс Фергюсон не подстраивал игру под Кагаву, японец больше не показывал признаков гениальности, а Клопп переживал, что талант парня губят, не используя по назначению.

Моуринью сейчас действует по формуле Фергюсона: Бундеслига – это классно, но мы в АПЛ и играем по-другому. Лучший сезон Мхитаряна в «Боруссии» случился как раз перед трансфером в «Манчестер», и тогда армянин работал иначе. 22 раза Генрих выходил на левом фланге (12 голов, 13 ассистов) и 21 матч отбегал на правом краю (10 голов, 15 ассистов). В сезоне-2017/18 полузащитник отыграл 13 из 16 матчей в центре, и статистика предсказуемо упала.

Армянин блистал в дортмундской системе контрпрессинга: высокие перехваты мяча, быстрые проходы через растерянную защиту, разрезающие пасы, рок-н-ролл. «Манчестер» же в фирменном стиле Моуриньо глубоко садится и прессингует значительно ниже – Генрих до сих пор не перестроился.

Потолок Мхитаряна – условная «Боруссия». Команда, которая признает суперталант игрока и делает из него звезду. С «МЮ» немного другая история. «Юнайтед» может тускло играть и не выигрывать чемпионат хоть 10 лет, но это топ-клуб, где ты не единственный, а только один из.

Мастерство Генриха не ставится под сомнение. Он, как люксовая тачка: разорвет любого на трассе, но каждый день на ней ездить не будешь, потому что непрактично. Мхитарян способен сотворить шедевр из ничего, а может отрешенно пробегать весь матч, не принеся никакой выгоды – из-за этого армянин еще не сыграл в сезоне-2017/18 ни одного полного матча в АПЛ.

Зима близко, «Манчестеру» приклеивают интерес к Фреду из «Шахтера» и Месуту Озилу – оба играют на позиции Мхитаряна. Если бразильский фрукт слабо известен публике, то немец хорошо всем знаком по исчезновениям в важных матчах. У Месута и Генриха схожие проблемы, но Моуринью работал с обоими и ставит в топ именно Озила: «Он уникален. Это лучшая десятка в мире. Месут – смесь Зидана и Фигу».

Также не исключено, что между Моуринью и Мхитаряном не тает лед. Капитан сборной Армении принимал участие в голосовании ФИФА, но не включил португальского коуча в список лучших тренеров прошлого сезона. Генрих отдал предпочтение действительно лучшим (Зидану, Аллегри и Жардиму), но все ведь знают размер эго Жозе. Моуринью – Особенный, а если футболист с этим не согласен, то гармонии не будет.

Руководству «МЮ» не нравится, что за два года работы Моуринью увеличил зарплатную ведомость на 13,5 процентов. У португальца больше нет безлимитной карточки, поэтому теперь кадровые проблемы коуч будет решать по схеме «сначала продал, потом купил». Если до нового года Микки не очнется, то в январе окажется за пределами Манчестера – Озила, который не заигран в ЛЧ, не придется долго уговаривать.

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