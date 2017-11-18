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Крис Коулмэн ушел из сборной Уэльса ради худшей команды Чемпионшипа
Валлиец призван вытащить «Сандерленд» из жижи второй английской лиги.
Крис Коулмэн ушел в отставку с поста главного тренера сборной Уэльса. Новым местом работы валлийца станет «Сандерленд».
Официально о назначении Коулмэна пока не объявлено.
- Коулмэн возглавлял сборную Уэльса с 2012 года.
- Под руководством 47-летнего специалиста валлийцы впервые в истории пробились на чемпионат Европы в 2016 году во Франции, но не отобрались на ЧМ-2018 в Россию.
- «Сандерленд» с 10 очками после 16 туров замыкает турнирную таблицу Чемпионшипа.
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