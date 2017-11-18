Жозе Моуринью: «В сборной Англии сделали Филу Джонсу 6 обезболивающих уколов ради товарняка»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что медицинский штаб сборной Англии сделал все, чтобы Фил Джонс усугубил травму в товарищеском матче против Германии.

«За 17 лет тренерской карьеры я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь шесть раз колол обезболивающие уколы ради товарищеского матча. Никогда. Я не ангел, и мы обезболивали игроков для официальных матчей, очень важных, но не для товарищеских. Шесть обезболивающих уколов ради товарняка – никогда не слышал о подобном.

Но Филу Джонсу сделали их, после чего он отыграл 25 минут и не продолжил матч. И теперь не сыграет с «Ньюкаслом». Я просто констатирую факт. Его обезболили утром перед матчем, хотя он чувствовал себя неважно. А перед выходом на поле ему сделали еще пять уколов ради товарищеской игры», – заявил Моуринью Goal.

Фил Джонс отыграл был заменен по ходу товарищеского матча против Германии.

На счету защитника 11 игр в сезоне-2017/18.

«МЮ» встретится с «Ньюкаслом» в рамках 12-го тура АПЛ. Матч состоится 18 ноября и начнется в 20:30 (мск).

Несмотря на отсутствие Джонса, букмекеры считают, что «МЮ» легко разберется с соперником.

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