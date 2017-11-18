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«Ты же производишь DVD!» Фанат «Вест Хэма» отпустил расистскую шутку в адрес Хынмин Сона
Корейский нападающий «Тоттенхэма» не слишком обиделся.
Форвард «шпор» Хынмин Сон стал жертвой расиста, который назвал себя фанатом «Вест Хэма».
Мужчина остановился на светофоре рядом с автомобилем Сона и пристал к игроку с вопросами о DVD-дисках.
«Ты можешь сделать для меня копию фильма «Планета обезьян? Ты же производить DVD, производишь!» – спрашивал фанат.
Хынмин не сразу понял, что фанат издевается над, но когда додумался, то просто закрыл окно автомобиля.
- На счету Хынмин Сона 3 гола и 2 ассиста в 15 матчах за «Тоттенхэм» в сезоне-2017/18.
- В 2017 году южнокореец стал самым результативным азиатом в истории АПЛ.
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