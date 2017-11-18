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Игрок «Тоттенхэма» Эрик Ламела преодолел депрессию и сыграл впервые с октября 2016 года

Ламела преодолел депрессию и сыграл впервые с октября 2016 года
Eurosport

25 мин. назад

Пока за дубль.

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрика Ламела вернулся на поле после 13-месячного отсутствия. Аргентинец вышел в стартовом составе дубля «шпор» на матч с «Челси» (2:3) и отыграл 60 минут.

Для 25-летнего Ламелы эта игра стала первой с 25 октября 2016 года. В тот вечер Эрик получил травму бедра, после чего перенес несколько операций и впал в психологический кризис из-за смерти собаки и аварии брата.

  • Контракт Ламелы рассчитан до лета 2020 года.
  • В активе Эрика 121 матч, 19 голов и 31 голевая передача за «Тоттенхэм».

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