Getty Images
Игрок «Тоттенхэма» Эрик Ламела преодолел депрессию и сыграл впервые с октября 2016 года
Пока за дубль.
Полузащитник «Тоттенхэма» Эрика Ламела вернулся на поле после 13-месячного отсутствия. Аргентинец вышел в стартовом составе дубля «шпор» на матч с «Челси» (2:3) и отыграл 60 минут.
Для 25-летнего Ламелы эта игра стала первой с 25 октября 2016 года. В тот вечер Эрик получил травму бедра, после чего перенес несколько операций и впал в психологический кризис из-за смерти собаки и аварии брата.
- Контракт Ламелы рассчитан до лета 2020 года.
- В активе Эрика 121 матч, 19 голов и 31 голевая передача за «Тоттенхэм».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте