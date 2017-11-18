Коуч «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино: «Арсенал» забил первый гол из офсайда. Возможно, и второй»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино раскритиковал арбитра Майка Дина после лондонского дерби с «Арсеналом» (0:2).

«В плане ударов, ударов в створ, владения мячом это была равная игра. Я разочарован, потому что команда очень старалась. Я горжусь ее игрой.

Что меня разочаровало? Мне нет нужды что-либо говорить, поскольку это очевидно для всех, кто пришел на матч или смотрел его дома. Первый гол был забит из явного офсайда. Возможно, и второй.

Иногда детали складываются против тебя. В матче с «Суонси» было то же самое, и его тоже судил Майк Дин», – сказал Почеттино Sky Sports.

«Тоттенхэм» с 23 очками остался на третьем месте. «Арсенал» поднялся на пятую строчку и отстает от «шпор» на 1 балл.

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