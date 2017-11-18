2 стильных гола «Арсенала» в дерби, от которых у Маурисио Почеттино бомбануло

«Арсенал» расправился с «Тоттенхэмом» в 12-м туре Премьер-лиги.

На 36-й минуте «канониры» заработали стандарт, Месут Озил навесил в штрафную, где первым на замыкании оказался Шкодран Мустафи.

Спустя 5 минут Алексис Санчес с почти с линии ворот зашвырнул мяч в сетку после прострела Александра Ляказетта.

После матча главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что оба гола «Арсенала» были забиты из офсайдов.

«Тоттенхэм» не побеждает на «Эмирейтс» с 2010 года.

«Шпоры» идут третьими, «канониры» – пятыми.

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