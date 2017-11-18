Орудийный выстрел игрока «Сити» Кевина де Брёйне, уничтоживший «Лестер»

«Сити» вынес в гостевом матче «Лестер» со счетом 2:0 и продлил победную серию, как будто и не было двухнедельного перерыва.

В конце первого тайма счет открыл Габриэл Жезус, а уже на 49-й минуте точку поставил Кевин де Брёйне.

Бельгиец получил пас от Лероя Сане на подступах в штрафную и неотразимой пушкой засадил мяч в девятку.

«Сити» выиграл 11 матчей в 12 турах и упрочил лидерство с 34 очками.

Вышедший на вторую строчку «Челси» отстает на 9 баллов.

В 17 официальных матчах сезона-2017/18 Де Брёйне забил 4 гола и отдал 9 голевых передач.

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