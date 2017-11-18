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Орудийный выстрел игрока «Сити» Кевина де Брёйне, уничтоживший «Лестер»

Орудийный выстрел Де Брёйне, уничтоживший «Лестер»
Eurosport

55 мин. назадИзменено 36 мин. назад

Касперу Шмейхелю можно было даже не прыгать за мячом.

«Сити» вынес в гостевом матче «Лестер» со счетом 2:0 и продлил победную серию, как будто и не было двухнедельного перерыва.

В конце первого тайма счет открыл Габриэл Жезус, а уже на 49-й минуте точку поставил Кевин де Брёйне.

Бельгиец получил пас от Лероя Сане на подступах в штрафную и неотразимой пушкой засадил мяч в девятку.

  • «Сити» выиграл 11 матчей в 12 турах и упрочил лидерство с 34 очками.
  • Вышедший на вторую строчку «Челси» отстает на 9 баллов.
  • В 17 официальных матчах сезона-2017/18 Де Брёйне забил 4 гола и отдал 9 голевых передач.

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