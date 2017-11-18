Жесточайший подкат в ноги Джейми Варди, который доказывает, что Венсан Компани из «Сити» уже не тот

В 12-м туре АПЛ «Ман Сити» приехал к «Лестеру». Матч начался очень бодро – защитник «горожан» Венсан Компани уже на второй минуте мог покинуть поле за неудачный подкат.

Компани въехал в ноги Джейми Варди, который убегал по пустому коридору к воротам «Ман Сити». Но гостям повезло – арбитр Грэм Скотт влепил бельгийцу только желтую.

«Сити» победил «Лестер» со счетом 2:0 благодаря голам Жезуса и Де Брёйне.

В сезоне-2017/18 на счету Компани 4 матча – защитник пропустил 8 туров из-за травмы и в матче с «Лестером» вернулся на поле с капитанской повязкой.

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