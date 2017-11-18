Eurosport

Жесточайший подкат в ноги Джейми Варди, который доказывает, что Венсан Компани из «Сити» уже не тот

Жесточайший подкат в ноги Варди, который доказывает, что Компани уже не тот
Eurosport

49 мин. назад

Чудом не красная.

В 12-м туре АПЛ «Ман Сити» приехал к «Лестеру». Матч начался очень бодро – защитник «горожан» Венсан Компани уже на второй минуте мог покинуть поле за неудачный подкат.

Компани въехал в ноги Джейми Варди, который убегал по пустому коридору к воротам «Ман Сити». Но гостям повезло – арбитр Грэм Скотт влепил бельгийцу только желтую.

  • «Сити» победил «Лестер» со счетом 2:0 благодаря голам Жезуса и Де Брёйне.
  • В сезоне-2017/18 на счету Компани 4 матча – защитник пропустил 8 туров из-за травмы и в матче с «Лестером» вернулся на поле с капитанской повязкой.

Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Битвы роботов. Как «Атлетико» и «Реал» зарубятся в дерби

01:51
Популярные видео
Мужчины из «Баффало» приехали в Детройт побеждать, но забыли клинки в аэропорту
 637 просмотров14 ч
Разворот Поммера на 360 градусов, от которого у тебя закружится голова
1 734 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться