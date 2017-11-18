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Роскошный дубль форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха сделал его величественнее Луиса Суареса

Роскошный дубль Салаха сделал его величественнее Суареса
Eurosport

26 мин. назад

Трибуны «Энфилда» больше не скучают по уругвайцу.

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал главным героем матча 12-го тура Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:0).

Охоту на «черных котов» египтянин объявил на 30-й минуте убийственным ударом в дальний угол из-за пределов штрафной.

На 41-й минуте Салах получил пас на ход от Филиппе Коутиньо и послал мяч мимо Фрейзера Форстера.

Салах забил уже 14 голов в 18 официальных матчах. Ни одному игроку «Ливерпуля» не удавалось забить больше мячей за целый сезон с момента ухода Луиса Суареса летом 2014 года.

  • Салах перешел в «Ливерпуль» летом из «Ромы» за 42 млн евро.

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