Роскошный дубль форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха сделал его величественнее Луиса Суареса

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах стал главным героем матча 12-го тура Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:0).

Охоту на «черных котов» египтянин объявил на 30-й минуте убийственным ударом в дальний угол из-за пределов штрафной.

На 41-й минуте Салах получил пас на ход от Филиппе Коутиньо и послал мяч мимо Фрейзера Форстера.

Салах забил уже 14 голов в 18 официальных матчах. Ни одному игроку «Ливерпуля» не удавалось забить больше мячей за целый сезон с момента ухода Луиса Суареса летом 2014 года.

Салах перешел в «Ливерпуль» летом из «Ромы» за 42 млн евро.

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