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Златан Ибрагимович – о быстром выздоровлении: «Львы восстанавливаются не так, как люди»

Ибрагимович – о быстром выздоровлении: «Львы восстанавливаются не так, как люди»
Eurosport

28 мин. назад

Ибра был богом, Бенджамином Баттоном, а теперь возглавил звериное царство.

18 ноября форвард «МЮ» Златан Ибрагимович вышел на замену во встрече с «Ньюкаслом» (4:1). Эта игра стала для 36-летнего шведа первой за 7 месяцев.

«Чувства особенные. Матч другой, но уровень игры прежний. Я нисколько не беспокоился, потому что знаю, на что способен. Я усердно тренировался и многим пожертвовал ради скорейшего возвращения.

Думал ли я хоть секунду, что могу не оправиться от травмы? Нет, потому что львы восстанавливаются не так, как люди», – заверил Ибра.

  • Ибрагимович порвал крестообразные связки в апрельском четвертьфинале Лиги Европы с «Андерлехтом».
  • По самым оптимистичным прогнозам, возвращение шведа должно было состояться только в декабре.
  • В июне «МЮ» не продлил контракт Ибрагимовича, но позже Жозе Моуринью убедил руководство вернуть Златана.

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