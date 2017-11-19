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Златан Ибрагимович освятил первый матч за 7 месяцев дерзким ударом ножницами
Швед не изменяет себе даже после тяжелых травм.
Нападающий «МЮ» Златан Ибрагимович вышел на поле впервые за 7 месяцев после разрыва крестообразных связок: швед отыграл 15 минут в матче против «Ньюкасла» (4:1), но не отличился.
Единственный опасный эпизод с участием Златана случился на 89-й минуте, но напомнил о необыкновенности шведа: Ибра открылся на дальней штанге и несмотря на недавнюю травму исполнил удар ножницами.
- Летом 2017 года Ибра продлил контракт с «МЮ» на год.
- Манкунианцы занимают второе место в таблице АПЛ, на 8 очков отставая от соседей из «Сити».
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