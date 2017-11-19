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Космический двойной сэйв 36-летнего Эурелио Гомеса, который зависнет в его голове на месяц
Голкипер «Уотфорда» продемонстрировал чудеса реакции.
«Уотфорд» в матче 12-го тура АПЛ уверенно переиграл «Вест Хэм» – 2:0.
Спокойствие хозяевам принесли не только голы Хьюза и Ричарлисона, но и безумный сэйв Эурелио Гомеса: соперники не ушли на перерыв при равном счете лишь благодаря реакции бразильца, которого не смутил даже рикошет.
- «Уотфорд» держится восьмым в таблице, набрав 18 очков в 12 матчах.
- «Вест Хэм» проиграл третий из пяти последних матчей и идет 18-м.
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