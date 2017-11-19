Космический двойной сэйв 36-летнего Эурелио Гомеса, который зависнет в его голове на месяц

«Уотфорд» в матче 12-го тура АПЛ уверенно переиграл «Вест Хэм» – 2:0.

Спокойствие хозяевам принесли не только голы Хьюза и Ричарлисона, но и безумный сэйв Эурелио Гомеса: соперники не ушли на перерыв при равном счете лишь благодаря реакции бразильца, которого не смутил даже рикошет.

«Уотфорд» держится восьмым в таблице, набрав 18 очков в 12 матчах.

«Вест Хэм» проиграл третий из пяти последних матчей и идет 18-м.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме