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Independent: «МЮ» купит Дэнни Роуза у «Тоттенхэма», но отдаст «шпорам» Люка Шоу
Топ-клубы Англии готовятся к серьезному обмену.
«Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения защитника «МЮ» Люка Шоу. Футболист недоволен количеством игрового времени и намерен воссоединиться с Маурисио Почеттино, с которым знаком по работе в «Саутгемптоне».
В обратном направлении отправится Дэнни Роуз, который интересен манкунианцам и высказывал мнение, что его недооценивают в клубе. Сделки могут быть осуществлены в зимнее трансферное окно, сообщает Independent.
- На счету Шоу 2 матча в Кубке Англии в сезоне-2017/18.
- Роуз выходил на поле в трех играх сезона.
- Transfermarkt оценивает Роуза в 28 млн евро, Шоу – в 18 млн.
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