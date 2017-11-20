Independent: «МЮ» купит Дэнни Роуза у «Тоттенхэма», но отдаст «шпорам» Люка Шоу

«Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения защитника «МЮ» Люка Шоу. Футболист недоволен количеством игрового времени и намерен воссоединиться с Маурисио Почеттино, с которым знаком по работе в «Саутгемптоне».

В обратном направлении отправится Дэнни Роуз, который интересен манкунианцам и высказывал мнение, что его недооценивают в клубе. Сделки могут быть осуществлены в зимнее трансферное окно, сообщает Independent.

На счету Шоу 2 матча в Кубке Англии в сезоне-2017/18.

Роуз выходил на поле в трех играх сезона.

Transfermarkt оценивает Роуза в 28 млн евро, Шоу – в 18 млн.

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