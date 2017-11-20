Getty Images

Independent: «МЮ» купит Дэнни Роуза у «Тоттенхэма», но отдаст «шпорам» Люка Шоу

Independent: «МЮ» купит Роуза у «Тоттенхэма», но отдаст «шпорам» Шоу
Eurosport

59 мин. назад

Топ-клубы Англии готовятся к серьезному обмену.

«Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения защитника «МЮ» Люка Шоу. Футболист недоволен количеством игрового времени и намерен воссоединиться с Маурисио Почеттино, с которым знаком по работе в «Саутгемптоне».

В обратном направлении отправится Дэнни Роуз, который интересен манкунианцам и высказывал мнение, что его недооценивают в клубе. Сделки могут быть осуществлены в зимнее трансферное окно, сообщает Independent.

  • На счету Шоу 2 матча в Кубке Англии в сезоне-2017/18.
  • Роуз выходил на поле в трех играх сезона.
  • Transfermarkt оценивает Роуза в 28 млн евро, Шоу – в 18 млн.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Короли из «Лос-Анджелеса» разобрались с пантерами, как будто это домашние кошки

01:45
Популярные видео
Битвы роботов. Как «Атлетико» и «Реал» зарубятся в дерби
3 416 просмотровВчера в 17:54
Мужчины из «Баффало» приехали в Детройт побеждать, но забыли клинки в аэропорту
1 036 просмотров18/11 в 08:30
А еще вам может понравиться