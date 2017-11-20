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Mirror: Дэниел Старридж хочет покинуть «Ливерпуль» зимой, чтобы поехать на ЧМ-2018
Нападающий переживает из-за малого количества игровых минут.
Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж намерен сменить команду в зимнее трансферное окно.
Англичанин волнуется, что отсутствие постоянного места в стартовом составе «красных» скажется на его позиции в сборной и не позволит ему поехать на чемпионат мира в России, сообщает Mirror.
По информации источника, наиболее вероятным исходом для Старриджа станет аренда.
- На счету Старриджа 3 гола и 2 ассиста в 12 матчах сезона-2017/18.
- Transfermarkt оценивает 28-летнего страйкера в 20 млн евро.
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