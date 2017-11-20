Mirror: Дэниел Старридж хочет покинуть «Ливерпуль» зимой, чтобы поехать на ЧМ-2018

Нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж намерен сменить команду в зимнее трансферное окно.

Англичанин волнуется, что отсутствие постоянного места в стартовом составе «красных» скажется на его позиции в сборной и не позволит ему поехать на чемпионат мира в России, сообщает Mirror.

По информации источника, наиболее вероятным исходом для Старриджа станет аренда.

На счету Старриджа 3 гола и 2 ассиста в 12 матчах сезона-2017/18.

Transfermarkt оценивает 28-летнего страйкера в 20 млн евро.

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