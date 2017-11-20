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Симон Миньоле вышел на шестое место по сухим матчам в истории АПЛ

Миньоле вышел на шестое место по сухим матчам в истории АПЛ
Eurosport

4 мин. назад

Бельгиец приближается к топчикам.

«Ливерпуль» в матче 12-го тура АПЛ одолел дома «Саутгемптон» – 2:0.

Для голкипера «красных» Симона Миньоле встреча против «святых» стала четвертой сухой в сезоне-2017/18. В сумме бельгиец провел в АПЛ 77-й матч на ноль и вышел по этому показателю на шестое место в истории турнира.

  • Лидером с большим отрывом остается Петер Чех – 154 матча. Вторым идет Джо Харт (122), третьим – Тим Ховард (116).
  • «Ливерпуль» занимает пятое место в АПЛ, отставая от лидирующего «Ман Сити» на 12 баллов.

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