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«Вест Бромвич» уволил Тони Пулиса и назначил тренером его помощника

«Вест Бромвич» уволил Пулиса и назначил тренером его помощника
Eurosport

1 час назад

Нового коуча зовут Гари Мегсон.

«Вест Бромвич» совершил перестановку в тренерском штабе: клуб отправил в отставку Тони Пулиса.

Место 59-летнего специалиста временно займет Гари Мегсон, который работал помощником Пулиса.

  • Пулис работал с «Вест Бромвичем» в 2015 года.
  • В сезоне-2016/17 Тони вошел в число претендентов на премию «тренер года» в АПЛ.
  • В новом сезоне «Вест Бромвич» занимает 17-е место: после 12 игр клуб набрал 10 очков.

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