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«Вест Бромвич» уволил Тони Пулиса и назначил тренером его помощника
Нового коуча зовут Гари Мегсон.
«Вест Бромвич» совершил перестановку в тренерском штабе: клуб отправил в отставку Тони Пулиса.
Место 59-летнего специалиста временно займет Гари Мегсон, который работал помощником Пулиса.
- Пулис работал с «Вест Бромвичем» в 2015 года.
- В сезоне-2016/17 Тони вошел в число претендентов на премию «тренер года» в АПЛ.
- В новом сезоне «Вест Бромвич» занимает 17-е место: после 12 игр клуб набрал 10 очков.
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