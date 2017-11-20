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Эммануэль Адебайор: «Чтобы Росицки получил травму, достаточно спросить, как у него дела»

Адебайор: «Чтобы Росицки получил травму на пару месяцев, достаточно спросить, как у него дела»
Eurosport

39 мин. назадИзменено 38 мин. назад

Чешский полузащитник был очень травматичным. Очень.

Тоголезский нападающий Эммануэль Адебайор поделился впечатлениями от игры в одном клубе с Томашем Росицки.

«Я был сильнейшим игроком «Арсенала», несмотря на то, что весил 73 килограмма.

В центре поля «Челси» играли Эссьен и Баллак, а у нас – Росицки. Если бы у Томаша спросили, как у него дела, он бы получил травму и вылетел бы на 2-2,5 месяца», – приводит слова Адебайора Independent.

  • Томаш Росицки играл за «Арсенал» 10 лет.
  • За 10 лет он пропустил 990 дней из-за травм.

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