Эммануэль Адебайор: «Чтобы Росицки получил травму, достаточно спросить, как у него дела»

Тоголезский нападающий Эммануэль Адебайор поделился впечатлениями от игры в одном клубе с Томашем Росицки.

«Я был сильнейшим игроком «Арсенала», несмотря на то, что весил 73 килограмма.

В центре поля «Челси» играли Эссьен и Баллак, а у нас – Росицки. Если бы у Томаша спросили, как у него дела, он бы получил травму и вылетел бы на 2-2,5 месяца», – приводит слова Адебайора Independent.

Томаш Росицки играл за «Арсенал» 10 лет.

За 10 лет он пропустил 990 дней из-за травм.

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