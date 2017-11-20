Eurosport
Полиция попросила болельщиков «Вест Хэма» не звонить в экстренную службу из-за поражений команды
Фанаты «молотобойцев» устроили странный флешмоб.
Болельщики «Вест Хэма» устроили шквал звонков в экстренную службу Лондона, жалуясь на очередное поражение команды в АПЛ. Полиции пришлось выступить с заявлением, чтобы попросить фанатов прекратить звонки по номеру 999.
«Звонить 999 из-за очередного поражения «Вест Хэма» – это пустая трата нашего времени», – говорится в заявлении лондонской полиции.
- Наибольшее количество звонков в экстренную службу было зафиксировано 19 ноября во время матча «Вест Хэма» с «Уотфордом».
- «Молотобойцы» проиграли со счетом 0:2 и опустились в зону вылета на 18-е место в таблице АПЛ.
- Матч с «Уотфордом» стал первым для Дэвида Мойеса у руля команды.
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