Eurosport

Полиция попросила болельщиков «Вест Хэма» не звонить в экстренную службу из-за поражений команды

Полиция попросила болельщиков «Вест Хэма» не звонить в экстренную службу из-за поражений команды
Eurosport

34 мин. назадИзменено 28 мин. назад

Фанаты «молотобойцев» устроили странный флешмоб.

Болельщики «Вест Хэма» устроили шквал звонков в экстренную службу Лондона, жалуясь на очередное поражение команды в АПЛ. Полиции пришлось выступить с заявлением, чтобы попросить фанатов прекратить звонки по номеру 999.

«Звонить 999 из-за очередного поражения «Вест Хэма» – это пустая трата нашего времени», – говорится в заявлении лондонской полиции.

  • Наибольшее количество звонков в экстренную службу было зафиксировано 19 ноября во время матча «Вест Хэма» с «Уотфордом».
  • «Молотобойцы» проиграли со счетом 0:2 и опустились в зону вылета на 18-е место в таблице АПЛ.
  • Матч с «Уотфордом» стал первым для Дэвида Мойеса у руля команды.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Кингс» почти камбекнулись с 0:3, но проиграли новичкам НХЛ

03:03
Популярные видео
«Колорадо» снял вратаря, забросил на последней минуте основного времени, да еще и вырвал победу в ОТ
 109 просмотров6 ч
Короли из «Лос-Анджелеса» разобрались с пантерами, как будто это домашние кошки
1 313 просмотровВчера в 14:29
А еще вам может понравиться