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Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз из-за травмы не поможет Гвардиоле до конца года

Стоунз из-за травмы не поможет Гвардиоле до конца года
Eurosport

13 мин. назадИзменено 4 мин. назад

Футболист пропустит до шести недель.

Информацию о травме Стоунза подтвердил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Джон пропустит от четырех до шести недель. Он пропустит весь месяц. Будем надеяться, что к концу января он полностью восстановится», – сказал Гвардиола.

  • Стоунз получил травму бедра в матче 12-го тура АПЛ против «Лестера» (2:0) и был заменен на 31-й минуте.
  • Во вторник, 21 ноября «Сити» сыграет в матче Лиги чемпионов с «Фейенордом».

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