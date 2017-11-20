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Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз из-за травмы не поможет Гвардиоле до конца года
Футболист пропустит до шести недель.
Информацию о травме Стоунза подтвердил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
«Джон пропустит от четырех до шести недель. Он пропустит весь месяц. Будем надеяться, что к концу января он полностью восстановится», – сказал Гвардиола.
- Стоунз получил травму бедра в матче 12-го тура АПЛ против «Лестера» (2:0) и был заменен на 31-й минуте.
- Во вторник, 21 ноября «Сити» сыграет в матче Лиги чемпионов с «Фейенордом».
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