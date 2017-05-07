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Тренер «Эстудиантеса» сорвал с себя рубашку, психанув после удаления
И обнажил растатуированную спину.
Нельсон Вивас вышел из себя по ходу матча против «Боки Хуниорс». Тренер был недоволен решением арбитра не назначать пенальти после контакта вратаря «Боки» с нападающим «Эстудиантеса» в штрафной.
Арбитр в итоге удалил с поля разгорячившегося Виваса, но лишь усилил гнев Нельсона.
- Матч завершился со счетом 0:0.
- Нельсон Вивас провел 39 матчей за сборную Аргентины.
- С 1998 по 2001 годы он выступал за «Арсенал».
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