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Тренер «Эстудиантеса» сорвал с себя рубашку, психанув после удаления

Тренер «Эстудиантеса» сорвал с себя рубашку, психанув после удаления
Eurosport

16 ч. назад

И обнажил растатуированную спину.

Нельсон Вивас вышел из себя по ходу матча против «Боки Хуниорс». Тренер был недоволен решением арбитра не назначать пенальти после контакта вратаря «Боки» с нападающим «Эстудиантеса» в штрафной.

Арбитр в итоге удалил с поля разгорячившегося Виваса, но лишь усилил гнев Нельсона.

  • Матч завершился со счетом 0:0.
  • Нельсон Вивас провел 39 матчей за сборную Аргентины.
  • С 1998 по 2001 годы он выступал за «Арсенал».

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