Фанат застрелил мужчину и ранил женщину на матче «Ньюэллс Олд Бойс» – «Росарио Сентраль»

Смертельный случай произошел в 24-м туре аргентинской Примеры. Вооруженный 17-летний фанат «Ньюэллс Олд Бойс» напал на поклонников соперника, убил 44-летнего мужчину и ранил в голову женщину. Пострадавшая в критическом состоянии находится в больнице.

Нападавший был арестован местной полицией. Матч был прерван из-за стрельбы и начавшихся беспорядков, в результате которых на поле полетели посторонние предметы. Один из них попал в голову боковому арбитру.

Месяц назад в аргентинском футболе произошел другой смертельный случай в матче «Бельграно» – «Тальерес Кордоба».

Один из фанатов был сброшен с трибун и погиб в результате полученных травм.

Матч «Ньюэллс Олд Бойс» – «Росарио Сентраль» был прерван при счете 3:1. в пользу гостей.

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