Eurosport
Футболист «Андерлехта» оштрафован на 100 тысяч евро за ставки против своей команды
Мужчина отхватил за веселье.
Оливье Дешахт размещал ставки со счета, который он зарегистрировал в 2008 году. Игрок утверждает, что бэттингом занимался его брат Хавьер.
По итогам расследования защитник был оштрафован. Адвокаты собираются оспорить это решение, сообщает ESPN.
- Одна из ставок была сделана на поражение «Андерлехта» от «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов.
- Дешахт перешел в «Андерлехт» в 2001 году. Он провел за команду более 400 матчей.
- В 1/16 финала Лиги Европы-2016/17 «Андерлехт» сыграет с «Зенитом».
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