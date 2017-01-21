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Футболист «Андерлехта» оштрафован на 100 тысяч евро за ставки против своей команды

Футболист «Андерлехта» оштрафован на 100 тысяч евро за ставки против своей команды
Eurosport

20 ч. назад

Мужчина отхватил за веселье.

Оливье Дешахт размещал ставки со счета, который он зарегистрировал в 2008 году. Игрок утверждает, что бэттингом занимался его брат Хавьер.

По итогам расследования защитник был оштрафован. Адвокаты собираются оспорить это решение, сообщает ESPN.

  • Одна из ставок была сделана на поражение «Андерлехта» от «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов.
  • Дешахт перешел в «Андерлехт» в 2001 году. Он провел за команду более 400 матчей.
  • В 1/16 финала Лиги Европы-2016/17 «Андерлехт» сыграет с «Зенитом».

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