Татуировка жены на футболисте «Мехелена», которая приснится тебе в кошмаре

Футболист бельгийского «Мехелена» Урош Витас набил на теле тату с лицом супруги.

Жена игрока Снежана опубликовала фото нательного рисунка в инстаграме, сопроводив его подписью: «Ты был тобой, а я была собой до нашей встречи. Но я была твоей прежде, чем узнала тебя, и ты тоже всегда был моим».

24-летний сербский защитник выступает за «Мехелен» с лета 2016 года.

Ранее Витас играл за сербский «Рад» и бельгийский «Гент».

Таблица чемпионата Бельгии

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