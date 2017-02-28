Eurosport
Татуировка жены на футболисте «Мехелена», которая приснится тебе в кошмаре
Получилось жутковато.
Футболист бельгийского «Мехелена» Урош Витас набил на теле тату с лицом супруги.
Жена игрока Снежана опубликовала фото нательного рисунка в инстаграме, сопроводив его подписью: «Ты был тобой, а я была собой до нашей встречи. Но я была твоей прежде, чем узнала тебя, и ты тоже всегда был моим».
- 24-летний сербский защитник выступает за «Мехелен» с лета 2016 года.
- Ранее Витас играл за сербский «Рад» и бельгийский «Гент».
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