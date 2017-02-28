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Татуировка жены на футболисте «Мехелена», которая приснится тебе в кошмаре

Татуировка жены на футболисте «Мехелена», которая приснится тебе в кошмаре
Eurosport

33 мин. назад

Получилось жутковато.

Футболист бельгийского «Мехелена» Урош Витас набил на теле тату с лицом супруги.

Жена игрока Снежана опубликовала фото нательного рисунка в инстаграме, сопроводив его подписью: «Ты был тобой, а я была собой до нашей встречи. Но я была твоей прежде, чем узнала тебя, и ты тоже всегда был моим».

Скриншот
  • 24-летний сербский защитник выступает за «Мехелен» с лета 2016 года.
  • Ранее Витас играл за сербский «Рад» и бельгийский «Гент».

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