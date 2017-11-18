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HLN: Алишер Усманов приобретет «Андерлехт» за 80 миллионов евро

HLN: Усманов приобретет «Андерлехт» за 80 миллионов евро
Eurosport

25 мин. назад

Российскому бизнесмену мало «Арсенала».

Руководители «Андерлехта» ведут переговоры с двумя бизнесменами, готовыми выложить 80 млн евро на покупку клуба. Возможными покупателями считаются российский бизнесмен Алишер Усманов и пара Пол Гейзенс и Воутер Ванденхауте.

По информации HLN, Усманов лидирует в борьбе за клуб, так как Гейзенс и Ванденхауте владеют другой бельгийской командой «Антверпеном», чем осложняют переговоры.

  • Усманову принадлежат 30% акций лондонского «Арсенала».
  • В 2016 году сообщалось, что Алишер готов приобрести «Эвертон». Позже Усманов опроверг информацию.
  • «Андерлехт» занимает третье место в чемпионате Бельгии.

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