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HLN: Алишер Усманов приобретет «Андерлехт» за 80 миллионов евро
Российскому бизнесмену мало «Арсенала».
Руководители «Андерлехта» ведут переговоры с двумя бизнесменами, готовыми выложить 80 млн евро на покупку клуба. Возможными покупателями считаются российский бизнесмен Алишер Усманов и пара Пол Гейзенс и Воутер Ванденхауте.
По информации HLN, Усманов лидирует в борьбе за клуб, так как Гейзенс и Ванденхауте владеют другой бельгийской командой «Антверпеном», чем осложняют переговоры.
- Усманову принадлежат 30% акций лондонского «Арсенала».
- В 2016 году сообщалось, что Алишер готов приобрести «Эвертон». Позже Усманов опроверг информацию.
- «Андерлехт» занимает третье место в чемпионате Бельгии.
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