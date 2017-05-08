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Бешеная пушка из Словении, после которой диктор на стадионе впал в экстаз

Бешеная пушка из Словении, после которой диктор на стадионе впал в экстаз
Eurosport

40 мин. назад

Бомба.

Героями встречи между «Рударом» и «Олимпией» стал игрок хозяев Марко Ихарос, забивший роскошным выстрелом в девятку издали, и диктор, который перекричал весь стадион.

  • «Рудар» одержал победу над «Олимпией» со счетом 4:2.
  • Transfermarkt оценивает Марко Ихароса в 75 тысяч евро.
  • После 32 туров «Рудар» занимает седьмое место в чемпионате Словении.
  • «Олимпия» идет на третьем месте, но отстает от лидирующего «Марибора» на 13 очков.

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