Eurosport
Бешеная пушка из Словении, после которой диктор на стадионе впал в экстаз
Бомба.
Героями встречи между «Рударом» и «Олимпией» стал игрок хозяев Марко Ихарос, забивший роскошным выстрелом в девятку издали, и диктор, который перекричал весь стадион.
- «Рудар» одержал победу над «Олимпией» со счетом 4:2.
- Transfermarkt оценивает Марко Ихароса в 75 тысяч евро.
- После 32 туров «Рудар» занимает седьмое место в чемпионате Словении.
- «Олимпия» идет на третьем месте, но отстает от лидирующего «Марибора» на 13 очков.
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