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Бывший полузащитник «Барселоны» Хави продлил контракт с «Аль-Саддом»

Хави продлил контракт с «Аль-Саддом»
Eurosport

1 час назад

Каталонская искра будет поджигать катарские футбольные поля еще минимум год.

«Хави присоединился к команде перед началом сезона-2015/17, подписав двухлетний контракт. Продлив его, он проведет в клубе не менее трех лет», – сообщает официальный сайт «Аль-Садда».

  • 25 января Хави исполнилось 37 лет.
  • В чемпионате Катара-2016/17 бывший игрок «Барсы» забил 6 голов и сделал 8 ассистов.

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