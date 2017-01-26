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Бывший полузащитник «Барселоны» Хави продлил контракт с «Аль-Саддом»
Каталонская искра будет поджигать катарские футбольные поля еще минимум год.
«Хави присоединился к команде перед началом сезона-2015/17, подписав двухлетний контракт. Продлив его, он проведет в клубе не менее трех лет», – сообщает официальный сайт «Аль-Садда».
- 25 января Хави исполнилось 37 лет.
- В чемпионате Катара-2016/17 бывший игрок «Барсы» забил 6 голов и сделал 8 ассистов.
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