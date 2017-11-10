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Хави: «В следующем году получу тренерскую лицензию и стану тренером»
Легенда «Барселоны» не передумал завершать карьеру.
Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави подтвердил намерение завершить карьеру футболиста.
«Мне повезло избежать травм. Думаю, что моя карьера близится к завершению. Я начинаю сбавлять. Катар позволил мне это сделать.
Сейчас я понимаю, что устаю сильнее, что восстанавливаться стало сложнее. Безусловно, это мой последний год в качестве футболиста.
В следующем году я планирую получить лицензию и стать тренером», – цитирует Хави Sport.es.
- Хави выступает за «Аль-Садд» с лета 2015 года. На его счету 38 матчей и 11 голов.
- Прежде Хави выражал желание в будущем возглавить «Барселону».
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