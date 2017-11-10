Хави: «В следующем году получу тренерскую лицензию и стану тренером»

Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави подтвердил намерение завершить карьеру футболиста.

«Мне повезло избежать травм. Думаю, что моя карьера близится к завершению. Я начинаю сбавлять. Катар позволил мне это сделать.

Сейчас я понимаю, что устаю сильнее, что восстанавливаться стало сложнее. Безусловно, это мой последний год в качестве футболиста.

В следующем году я планирую получить лицензию и стать тренером», – цитирует Хави Sport.es.

Хави выступает за «Аль-Садд» с лета 2015 года. На его счету 38 матчей и 11 голов.

Прежде Хави выражал желание в будущем возглавить «Барселону».

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