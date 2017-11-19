Eurosport

Борцы за независимость Тибета сорвали дебют сборной Китая в чемпионате Германии

Борцы за независимость Тибета сорвали дебют сборной Китая в чемпионате Германии
Eurosport

43 мин. назадИзменено 35 мин. назад

Максимальная глобализация в четвертой лиге немецкого футбола.

Фанаты из Тибета, внезапно оказавшиеся на игре четвертой лиги Германии, прервали матч между сборной Китая и клубом «Шотт» Майнц на 25 минут.

Увидев сепаратистов на трибунах, китайские игроки молча покинули поле. Встреча продолжилась только после того, как протестующих заставили убрать флаги. «Майнц» победил – 3:0.

  • Ранее Немецкий футбольный союз договорился о сотрудничестве с Китайской федерацией футбола. По условиям договора, сборная Китая U-20 присоединится к четвертой по силе лиге Германии и будет играть товарищеские матчи с местными командами.
  • Каждый из согласившихся на два матча с китайцами клубов получит по 15 тысяч евро. От товарищеских игр отреклись три клуба из 19.
  • КНР присоединила Тибет в 1950 году в результате военного вторжения. Статус автономии до сих пор остается горячим вопросом.

Китайская молодежка заявилась в четвертую лигу Германии

Устали искать тексты на Eurosport.ru? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Короли из «Лос-Анджелеса» разобрались с пантерами, как будто это домашние кошки

01:45
Популярные видео
Битвы роботов. Как «Атлетико» и «Реал» зарубятся в дерби
3 343 просмотровВчера в 17:54
Мужчины из «Баффало» приехали в Детройт побеждать, но забыли клинки в аэропорту
1 002 просмотровВчера в 08:30
А еще вам может понравиться