Борцы за независимость Тибета сорвали дебют сборной Китая в чемпионате Германии

Фанаты из Тибета, внезапно оказавшиеся на игре четвертой лиги Германии, прервали матч между сборной Китая и клубом «Шотт» Майнц на 25 минут.

Увидев сепаратистов на трибунах, китайские игроки молча покинули поле. Встреча продолжилась только после того, как протестующих заставили убрать флаги. «Майнц» победил – 3:0.

Ранее Немецкий футбольный союз договорился о сотрудничестве с Китайской федерацией футбола. По условиям договора, сборная Китая U-20 присоединится к четвертой по силе лиге Германии и будет играть товарищеские матчи с местными командами.

Каждый из согласившихся на два матча с китайцами клубов получит по 15 тысяч евро. От товарищеских игр отреклись три клуба из 19.

КНР присоединила Тибет в 1950 году в результате военного вторжения. Статус автономии до сих пор остается горячим вопросом.

Китайская молодежка заявилась в четвертую лигу Германии

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