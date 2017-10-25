Eurosport
В Кубке Румынии дебютировал 18-летний футболист, потерявший в детстве руку
Космина Ламбру поддержат даже болельщики соперников.
«Петролул» проиграл «Миовени» в матче Кубка Румынии в серии пенальти (1:1, по пенальти – 3:4).
Но все внимание было приковано к проигравшей команде: за десять минут до конца дополнительного времени на поле вышел 18-летний нападающий Космин Ламбру.
10 лет назад маленький Ламбру был сбит грузовиком и чудом не погиб. Врачам пришлось ампутировать часть левой руки, но страшная травма не помешала Космину стать футболистом. Теперь Ламбру выступает с протезом.
- Ламбру забил 70 мячей на молодежном уровне.
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