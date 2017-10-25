В Кубке Румынии дебютировал 18-летний футболист, потерявший в детстве руку

«Петролул» проиграл «Миовени» в матче Кубка Румынии в серии пенальти (1:1, по пенальти – 3:4).

Но все внимание было приковано к проигравшей команде: за десять минут до конца дополнительного времени на поле вышел 18-летний нападающий Космин Ламбру.

10 лет назад маленький Ламбру был сбит грузовиком и чудом не погиб. Врачам пришлось ампутировать часть левой руки, но страшная травма не помешала Космину стать футболистом. Теперь Ламбру выступает с протезом.

Ламбру забил 70 мячей на молодежном уровне.

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