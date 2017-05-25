СКА-Хабаровск
    -
    12:00
    25.05.17
    Стадион имени Ленина
    Оренбург
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      СКА-Хабаровск - Оренбург
      Стыковые матчи РФПЛ-ФНЛ - 25 мая 2017

      Футбол, Стыковые матчи РФПЛ-ФНЛ. Следите за матчем СКА-Хабаровск – Оренбург на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 12:00 25 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Aleksey Poddubsky или Роберт Евдокимов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче СКА-Хабаровск – Оренбург? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются СКА-Хабаровск и Оренбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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