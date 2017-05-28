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Арсенал Тула - Енисей

Стыковые матчи РФПЛ-ФНЛ - 28 мая 2017

Футбол, Стыковые матчи РФПЛ-ФНЛ. Следите за матчем Арсенал Тула – Енисей на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 28 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Сергей Кирьяков или Андрей Тихонов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Арсенал Тула – Енисей? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Арсенал Тула и Енисей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

