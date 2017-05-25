«СКА-Хабаровск» и «Оренбург» сыграли вничью в первом стыковом матче за место в РФПЛ

Матч прошел в Хабаровске и завершился нулевой ничьей.

«Оренбург» в сезоне-2016/17 занял 13-е место в РФПЛ. «СКА-Хабаровск» стал четвертым в ФНЛ.

Ответный матч пройдет 28 мая в Оренбурге.

Позже 25 мая первую стыковую игру проведут «Енисей» и «Арсенал».

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