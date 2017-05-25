Eurosport

«СКА-Хабаровск» и «Оренбург» сыграли вничью в первом стыковом матче за место в РФПЛ

«СКА-Хабаровск» и «Оренбург» сыграли вничью в первом стыковом матче за место в РФПЛ
Eurosport

34 мин. назад

Матч прошел в Хабаровске и завершился нулевой ничьей.

«СКА-Хабаровск» и «Оренбург» сыграли вничью в первом стыковом матче за место в РФПЛ

Матч прошел в Хабаровске и завершился нулевой ничьей.

«Оренбург» в сезоне-2016/17 занял 13-е место в РФПЛ. «СКА-Хабаровск» стал четвертым в ФНЛ.

Ответный матч пройдет 28 мая в Оренбурге.

Позже 25 мая первую стыковую игру проведут «Енисей» и «Арсенал».

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Как Моуринью выпорол школьников из «Аякса»

02:59
Популярные видео
Вьетнамский защитник на коленях умолял арбитра не назначать пенальти, и Огюстен его смешно не забил
2 156 просмотров3 ч
Бодрые замбийцы ошарашили Иран, превратив 0:2 в 4:2 за 17 минут
3 905 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться