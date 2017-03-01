Рубин
    -
    15:00
    01.03.17
    Казань Арена
    Сибирь
      Кубок России • 1/4 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Рубин - Сибирь
      Кубок России - 1 марта 2017

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Рубин – Сибирь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 1 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хави Грасия или Sergei Kirsanov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Рубин – Сибирь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Рубин и Сибирь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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