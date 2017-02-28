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«Урал» отыгрался с 0:3 и выбил «Краснодар» из Кубка России
Судьба путевки в полуфинал решилась в серии послематчевых пенальти.
«Краснодар» – «Урал» – 3:3 (3:4 по пенальти)
Голы:
1:0 – Федор Смолов, 1'
2:0 – Виктор Клаэссон, 14'
3:0 – Виктор Клаэссон, 33'
3:1 – Владимир Ильин, 35'
3:2 – Эрик Бикфальви, 53'
3:3 – Эрик Бикфальви, 65'
Удаление:
Александр Данцев, 90' («Урал»)
Незабитый пенальти:
Федор Смолов, 86' («Краснодар»)
- Пенальти в составе «Краснодара» не реализовали Федор Смолов и Кристиан Рамирес.
- В полуфинале «Урал» встретится с победителем матча «Рубин» – «Сибирь».
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