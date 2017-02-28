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«Урал» отыгрался с 0:3 и выбил «Краснодар» из Кубка России

«Урал» отыгрался с 0:3 и выбил «Краснодар» из Кубка России
Eurosport

26 мин. назад

Судьба путевки в полуфинал решилась в серии послематчевых пенальти.

«Краснодар» – «Урал» – 3:3 (3:4 по пенальти)

Голы:

1:0 – Федор Смолов, 1'

2:0 – Виктор Клаэссон, 14'

3:0 – Виктор Клаэссон, 33'

3:1 – Владимир Ильин, 35'

3:2 – Эрик Бикфальви, 53'

3:3 – Эрик Бикфальви, 65'

Удаление:

Александр Данцев, 90' («Урал»)

Незабитый пенальти:

Федор Смолов, 86' («Краснодар»)

  • Пенальти в составе «Краснодара» не реализовали Федор Смолов и Кристиан Рамирес.
  • В полуфинале «Урал» встретится с победителем матча «Рубин» – «Сибирь».

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