Eurosport

Финал Кубка России пройдет 2 мая в Сочи

Финал Кубка России пройдет 2 мая в Сочи
Eurosport

34 мин. назад

Матч состоится на стадионе «Фишт».

Финал Кубка России станет одним из официальных тестовых матчей перед Кубком Конфедераций.

«Бюро утвердило, что финал Кубка пройдет 2 мая в Сочи», – сказал первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян ТАСС.

  • На стадионе в Сочи матчи Кубка Конфедераций проведут сборные Австралии и Германии, Мексики и Новой Зеландии, Германии и Камеруна.
  • «Фишт» примет и полуфинал турнира.
  • В 1/2 финала Кубка России «Локомотив» сыграет против «Урала», а «Уфа» с «Рубином».

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