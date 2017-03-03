Eurosport
Финал Кубка России пройдет 2 мая в Сочи
Матч состоится на стадионе «Фишт».
Финал Кубка России станет одним из официальных тестовых матчей перед Кубком Конфедераций.
«Бюро утвердило, что финал Кубка пройдет 2 мая в Сочи», – сказал первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян ТАСС.
- На стадионе в Сочи матчи Кубка Конфедераций проведут сборные Австралии и Германии, Мексики и Новой Зеландии, Германии и Камеруна.
- «Фишт» примет и полуфинал турнира.
- В 1/2 финала Кубка России «Локомотив» сыграет против «Урала», а «Уфа» с «Рубином».
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