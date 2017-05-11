Ари и 2 игрока «Урала» дисквалифицированы на 6 матчей Кубка России

КДК РФС наказал нападающего московского «Локомотива» Ари, полузащитника «Урала» Артема Фидлера и форварда Эдгара Манучаряна шестиматчевыми дисквалификациями за драку в финале Кубка России, сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.

«КДК дисквалифицировал Ари, Манучаряна и Фидлера на шесть матчей Кубка России. К Джефферсону Фарфану мы не стали применять дополнительных санкций, кроме автоматической дисквалификации на один матч», – сказал Григорьянц.



На заседании КДК РФС присутствовали все удаленные игроки, а также полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, из-за конфликта которого с Фидлером возникла драка.

«Все игроки выразили сожаление, что допустили такое поведение, сказав, что подобные действия не украшают футбол. Каждый из них принес извинения КДК РФС и болельщикам, пообещав впредь такого не допускать.

Игроки «Урала» извинились перед Фарфаном, при этом Артем Фидлер отметил, что только на записи увидел, что Фарфан его не бил.

Перед Ари Фидлер извиняться не стал. Все трое игроков «Локомотива» извинились перед футболистами «Урала», – заявил Григорьянц.

Финал Кубка России прошел 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился победой «Локомотива» со счетом 2:0.

Массовая драка, в результате которой были удалены Фидлер, Манучарян, Ари и Фарфан, произошла в концовке встречи.

Дисквалификации, наложенные на игроков, распространяются только на Кубок России, матчи чемпионата они не затрагивают.

КДК РФС за неподобающее поведение футболистов оштрафовал клубы на 100 тысяч рублей каждый.

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