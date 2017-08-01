Иртыш
    -
    15:00
    01.08.17
    Динамо (Барнаул)
      Кубок России • 1/64 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Иртыш - Динамо (Барнаул)
      Кубок России - 1 августа 2017

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Иртыш – Динамо (Барнаул) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 1 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Иртыш – Динамо (Барнаул)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Иртыш и Динамо (Барнаул), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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