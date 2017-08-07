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Динамо Брянск - Псков-747

Кубок России - 7 августа 2017

Футбол, Кубок России. Следите за матчем Динамо Брянск – Псков-747 на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:30 7 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Динамо Брянск – Псков-747? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Динамо Брянск и Псков-747, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

