Ангушт
    -
    1:00
    08.08.17
    Спартак-Нальчик
      Кубок России • 1/64 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Ангушт - Спартак-Нальчик
      Кубок России - 8 августа 2017

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Ангушт – Спартак-Нальчик на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 01:00 8 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ангушт – Спартак-Нальчик? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ангушт и Спартак-Нальчик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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