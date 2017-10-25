Луч-Энергия
    -
    12:00
    25.10.17
    Динамо
    Енисей
      Кубок России • 1/8 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Луч-Энергия - Енисей
      Кубок России - 25 октября 2017

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Луч-Энергия – Енисей на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 12:00 25 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Вальдас Иванаускас или Дмитрий Аленичев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Луч-Энергия – Енисей? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Луч-Энергия и Енисей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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