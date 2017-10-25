СКА-Хабаровск
    -
    11:30
    25.10.17
    Стадион имени Ленина
    Динамо СПб
      Кубок России • 1/8 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      СКА-Хабаровск - Динамо СПб
      Кубок России - 25 октября 2017

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем СКА-Хабаровск – Динамо СПб на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 11:30 25 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Алексей Поддубский или Александр Точилин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче СКА-Хабаровск – Динамо СПб? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются СКА-Хабаровск и Динамо СПб, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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