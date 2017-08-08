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Черноморец - Афипс

Кубок России - 8 августа 2017

Футбол, Кубок России. Следите за матчем Черноморец – Афипс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 8 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Черноморец – Афипс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Черноморец и Афипс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

