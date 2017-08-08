Торпедо Армавир
    -
    19:00
    08.08.17
    Yunost
    Динамо Ставрополь
      Кубок России • 1/64 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Торпедо Армавир - Динамо Ставрополь
      Кубок России - 8 августа 2017

      Футбол, Кубок России. Следите за матчем Торпедо Армавир – Динамо Ставрополь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 8 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Торпедо Армавир – Динамо Ставрополь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Торпедо Армавир и Динамо Ставрополь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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