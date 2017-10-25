Валерий Газзаев: «Предлагаю переименовать Кубок России в Национальный кубок президента РФ»

Депутат Госдумы РФ, экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев придумал, как поднять престиж национального Кубка.

«Посмотрите, как наши клубы сегодня относятся к Кубку России: ставят вторые составы, вылетают на ранних стадиях. Естественно, от этого страдает престиж состязания и внимание со стороны зрителей. А, между прочим, победа в этом турнире даёт возможность выступить в Лиге Европы.

Сегодня ситуация плачевная, но мы можем на нее повлиять. Как один из вариантов по реформированию турнира предлагаю дать ему название «Национальный кубок президента РФ».

Представьте, насколько возрастет престиж состязания и какой честью будет для футболистов, если трофей они будут получать из рук главы государства. В Англии кубок вручает королева Англии, в Испании – король.

У нас два главных футбольных состязания – чемпионат и Кубок, а выиграть все пытаются только в чемпионате. Но РФС, похоже, ничего не хочет с этим делать», – сказал Газзаев «Чемпионату».

Газзаев выигрывал Кубок СССР в качестве футболиста московского «Динамо» и четыре Кубка России в качестве главного тренера ЦСКА.

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