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Задолженность «Динамо» составляет 806 миллионов рублей

Задолженность «Динамо» составляет 806 миллионов рублей
Р-Спорт

6 ч. назад

У легендарного клуба все очень плохо.

«Текущая задолженность ФК «Динамо» составляет 806 миллионов рублей, – сказал председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский на заседании президиума. – Перед ВТБ у нас никаких долгов нет. Наоборот, может быть».

  • В четверг бюджет клуба был сокращен в два раза.
  • Ранее наблюдательный совет ВТБ решил прекратить участие банка в акционерном обществе «Футбольный клуб «Динамо-Москва», продав 74% акций ВФСО «Динамо». ВФСО, которому в данный момент принадлежат 25% акций клуба, сообщало, что получило от ВТБ предложение о приобретении акций за символическую сумму в 1 рубль.
  • В мае «Динамо» впервые в 93-летней истории вылетело из высшего дивизиона.

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(фото: официальный сайт «Динамо»)

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