Eurosport
«Тосно» поднялся в Премьер-лигу
Клуб из Ленинградской области обыграл «Нефтехимик», набрал 69 баллов и гарантировал себе второе место за 3 тура до конца.
В матче 35-го тура ФНЛ «Тосно» одержал победу над «Нефтехимиком» со счетом 2:0. Голами отметились Григорий Чиркин и Сергей Сухарев.
«Тосно» набрал 69 очков и оторвался от «Енисея» на 12 баллов за 3 тура до конца. Команда из города с населением 38 тысяч человек гарантировала второе место и участие в РФПЛ в следующем сезоне.
- Лидирует в ФНЛ «Динамо», который опережает «Тосно» на 9 баллов.
- «Тосно» имеет шансы одержать победу в ФНЛ, если выиграет все оставшиеся матчи, а «Динамо» их проиграет.
- «Тосно» одержал первую победу в последних четырех матчах.
- Команда была образована в 2013 году.
- «Тосно» сыграет в РФПЛ впервые в истории.
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