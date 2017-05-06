«Тосно» поднялся в Премьер-лигу

В матче 35-го тура ФНЛ «Тосно» одержал победу над «Нефтехимиком» со счетом 2:0. Голами отметились Григорий Чиркин и Сергей Сухарев.

«Тосно» набрал 69 очков и оторвался от «Енисея» на 12 баллов за 3 тура до конца. Команда из города с населением 38 тысяч человек гарантировала второе место и участие в РФПЛ в следующем сезоне.

Лидирует в ФНЛ «Динамо», который опережает «Тосно» на 9 баллов.

«Тосно» имеет шансы одержать победу в ФНЛ, если выиграет все оставшиеся матчи, а «Динамо» их проиграет.

«Тосно» одержал первую победу в последних четырех матчах.

Команда была образована в 2013 году.

«Тосно» сыграет в РФПЛ впервые в истории.

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