Спартак (Нальчик)
    -
    18:30
    14.05.17
    Спартак
    Мордовия
      Чемпионат России. ФНЛ • Тур 37
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      Спартак (Нальчик) - Мордовия
      Чемпионат России. ФНЛ - 14 мая 2017

      Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Спартак (Нальчик) – Мордовия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:30 14 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хасанби Биджиев или Дмитрий Черышев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Спартак (Нальчик) – Мордовия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Спартак (Нальчик) и Мордовия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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