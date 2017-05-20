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Сибирь - Спартак-2 (Москва)

Чемпионат России. ФНЛ - 20 мая 2017

Футбол, Чемпионат России. ФНЛ. Следите за матчем Сибирь – Спартак-2 (Москва) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 20 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Сергей Kirsanov или Евгений Бушманов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



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